Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 77-74 con l' Oradea e vola in semifinale delle qualificazioni alla Champions League

Terzo quarto, Riismaa 49-34 per i pugliesi. Sengglin, 53-38. Neal per i rumeni, questo quarto termina in parità, 60-60. Quarto quarto, Johnson 63-62 per i pugliesi. Laquintana, 68-62. Freeman consente ai rumeni di raggiungere la parità, 68-68. Riismaa, 75-74 per i brindisini. Johnson, l’ Happy Casa vince questo quarto e 77-74 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Morris 16 punti e Johnson 15. Nei rumeni dell’ Oradea, Neal 17 punti e Richard 12.





La squadra di Fabio Corbani sfiderà Venerdì 29 Settembre in semifinale gli olandesi del Den Bosch che hanno prevalso 96-84 con i tedeschi del Gottingen.

- Nei quarti di finale delle qualificazioni alla Champions League, l’ Happy Casa Brindisi vince 77-74 con l’ Oradea ad Antalya in Turchia e vola in semifinale. Primo quarto, Pearson e Nicolescu 6-0 per i rumeni. Neal, 20-14. Morris e Laquintana, 21-20 per i pugliesi. Di nuovo Morris, il Brindisi prevale 24-20. Secondo quarto, Gotcher impatta per l’ Oradea, 24-24. Bayehe, 30-27 per i pugliesi. Tripla di Morris, 40-32. Riismaa, il Brindisi si impone di nuovo 43-32.