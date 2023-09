Serie C, il Monopoli pareggia 1-1 con la Casertana al Pinto

Nel primo tempo i rossoblu sono passati in vantaggio al 10’ con Curcio. Nella ripresa al 17’ Starita è riuscito a riequilibrare in modo definitivo la gara per i biancoverdi pugliesi. Terzo pareggio del Monopoli in questo campionato. La squadra di Francesco Tomei è quartultima con 3 punti insieme al Brindisi.

- Nel recupero del girone C di Serie C che si è giocato nella serata di Mercoledì 27 settembre, il Monopoli ha pareggiato 1-1 con la Casertana al “Pinto”. La partita non si disputò il 3 Settembre per permettere ai campani di avere più tempo per allestire la squadra dopo il ripescaggio in C.