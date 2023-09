Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 78-63 con il Den Bosch e vola in finale delle qualificazioni alla Champions League

Nel terzo quarto Mitchell 42-26 per i pugliesi. Morris 47-38. Moore l’ Happy Casa trionfa 56-46. Nel quarto quarto Morris 62-48 per i pugliesi. Bayehe 70-56. Morris l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 78-63 la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi, Morris 19 punti e Johnson 12. Negli olandesi del Den Bosch Van der Mars 16 punti e Moore 10. Nella finale i brindisini sfideranno domenica 1 Ottobre i francesi dello Cholet che hanno vinto 96-88 con il Varese.

L’Happy Casa Brindisi vince 78-63 con il Den Bosch ad Antalya in Turchia e vola in finale delle qualificazioni alla Champions League. Nel primo quarto Johnson 6-3 per i pugliesi. Van der Mars e Price 13-6 per gli olandesi. Stumbris il Den Bosch prevale 19-13. Nel secondo quarto Helfrich 21-13 per gli olandesi. Laquintana tiene in gara i pugliesi, ma 27-21 per il Den Bosch. Senglin impatta per i brindisini 29-29. Johnson 31-29 per la squadra di Fabio Corbani. Morris l’ Happy Casa si impone 39-34.