Serie C, Foggia-Turris scontro play off





Il Monopoli sfiderà alle18,30 la Juve Stabia al “Menti” in una partita con in palio punti importanti per salvezza e promozione. Lunedì 2 Ottobre, nel posticipo il Taranto affronterà alle 15 il Cerignola. L’ incontro si disputerà alla “Nuova Arredo Arena” di Francavilla Fontana per l’ indisponibilità dello “Jacovone”, dovuta all’ incendio divampato durante la partita Taranto-Foggia del 3 Settembre.

Foggia-Turris è lo scontro play off della sesta giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si giocherà domani alle 18,30 allo “Zaccheria”. Il Brindisi potrà contare sulla punta Ganz, oggi alle 16,15 con il Latina al “Francioni”. La Virtus Francavilla Fontana ospiterà domenica 1 Ottobre il Giugliano alle 16.15 alla “Nuova Arredo Arena”.