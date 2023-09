BISCEGLIE - Il Fiat 500 Club Italia - Coordinamento di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, A.S.D. Ruotart Bisceglie, Automobile Club Bari e Club Aci Storico, è pronta a dar vita alla ventunesima edizione del Raduno “Il Dolmen” – Fiat 500.Piazza Vittorio Emanuele II, domenica 10 settembre, dalle 08:30 alle 12:30, ospiterà cinquecentisti, appassionati di auto che hanno fatto la storia del Belpaese e amanti delle quattro ruote.«Dopo tre anni di stop che hanno impedito l’organizzazione di un appuntamento così consolidato e atteso dagli amanti delle 500, dai cittadini e da quanti giungono appositamente per assistere al raduno, ecco che torniamo per proporre un’edizione all’altezza delle aspettative, colorata e che ha il preciso scopo di farci ritrovare, di condividere, di vivere momenti di incontro e convivialità. Questo è il Raduno Fiat 500», sottolinea entusiasta l’organizzatore e presidente Fiat 500 Coordinamento di Bisceglie, Tonio Belsito.«Anche lo slogan scelto per questa edizione, “La passione non ascolta nessuno”, evidenzia quanto il trasporto emotivo, il desiderio di stare assieme e condividere un interesse, la voglia di ritrovarsi non ascoltino ragioni, non conoscano limiti e ostacoli. E infatti eccoci qua: il 10 settembre sarà una festa per la città di Bisceglie. Grazie ai partner istituzionali, associativi e commerciali per aver sposato la nostra iniziativa», conclude Belsito.Nel corso dell’evento si terrà la premiazione del contest fotografico “La nostra passione in uno scatto” che coinvolge appassionati della Fiat 500. Ai partecipanti (c’è tempo fino al 3 settembre per inviare il proprio scatto a totoby@libero.it) è stato chiesto di rappresentare con una fotografia la Fiat 500. Saranno selezionati ed esposti ritenuti meritevoli e degni di menzione. I tre premiati riceveranno come riconoscimento prodotti tipici locali. La giuria è composta da Katia Todisco per Confcommercio Bisceglie (Presidente di Giuria), Pantaleo Di Molfetta (fotografo), Cristina Pellegrini (fotografa sportiva), Antonio Lopopolo (Ludobike Racing Team), Piero Bianco (Agente Ass. Sara). Avrà anche la premiazione del concorso Brac che ha come rilevantissimo tema la sicurezza stradale. Al concorso, giunto alla 18^ edizione, si partecipa compilando un modulo che viene somministrato all'atto dell'iscrizione: 5 domande da indovinare e vince chi non commette alcun errore. In casi di ex aequo si procederà con un'estrazione.Info e dettagli al numero: 3662247642 (Tonio). Mail: totoby@libero.it