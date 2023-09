BITONTO - Il Bitonto Folk Festival 2023, giunto alla sua ottava edizione, promette di portare la tradizione musicale e delle danze della Terra di Bari in primo piano. Questo evento, organizzato dall'associazione Folkèmigra, ha come obiettivo la promozione e la celebrazione del folklore della regione.Dopo il suo avvio a Mariotto, il fulcro principale del festival si sposta oggi a Bitonto, nella suggestiva cornice della Villa Comunale. La serata inizia alle 19:00 con un laboratorio gratuito di danze balcaniche, condotto da Rocco Gesualdi di Rione Popolare Panni, un'associazione di promozione sociale impegnata nel mondo della danza, della musica e della cultura popolare.Questo laboratorio è aperto a tutti, sia ai principianti che vogliono imparare le basi delle danze popolari, che agli appassionati che desiderano affinare le loro abilità.La serata prosegue alle 21:30 con il concerto degli Arakne Mediterranea, un gruppo musicale originario del Salento, noto per la sua interpretazione di generi musicali come la pizzica, la tarantella e la musica popolare in generale. Il gruppo si impegna nella riscoperta e nella diffusione delle tradizioni, delle danze, dei canti e degli usi e costumi popolari salentini.Il Bitonto Folk Festival si concluderà domani, ancora una volta nella Villa Comunale di Bitonto. La giornata inizia alle 19:00 con un altro laboratorio di danze internazionali a cura dell'associazione Folkèmigra. Alle 21:00, il festival si chiuderà con il concerto dei Folkèmigra, mettendo in risalto la diversità delle tradizioni musicali e delle danze.Questo festival è stato cofinanziato dal Comune di Bitonto e rientra nel progetto "Bitonto Rete dei Festival", evidenziando il valore della cultura e delle tradizioni locali nel contesto della vita della città.