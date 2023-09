Seconda sconfitta consecutiva dei giallorossi pugliesi dopo quella per 5-1 a Verona nella prima giornata. Sabato 16 Settembre nella terza giornata di andata il Lecce Primavera sfiderà alle 11 la Lazio a San Pietro in Lama, dopo la sosta del 9 Settembre per gli impegni delle Nazionali. Nel secondo tempo al 4’ l’ inglese Baylin Johnson del Lecce Primavera va vicino al gol. Al 21’ i bianconeri passano in vantaggio con il croato Ivano Sdroc, tocco di destro su cross dello spagnolo Javier Gil. Al 36’ la Juve Primavera raddoppia con Lorenzo Anghelè, girata di sinistro a porta vuota. Al 41’ Michele Scienza realizza la terza rete dei piemontesi, conclusione al volo su passaggio di Filippo Pagnucco.

- Nella seconda giornata di andata del campionato Primavera il Lecce perde 0-3 con la Juventus a San Pietro in Lama. Nel primo tempo al 32’ l’albanese Dario Daka dei salentini di testa non riesce a schiacciare in porta.