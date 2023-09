FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ceduto il centrocampista danese Morten Hjulmand a titolo definitivo allo Sporting Lisbona in Serie A in Portogallo per 19 Milioni di Euro più 3 di bonus. Il calciatore ha firmato fino al 30 Giugno 2025 con la squadra lusitana. Hjulmand ha lasciato il Lecce dopo due stagioni e mezzo. La società salentina inoltre ha venduto il trequartista islandese Thorir Helgason a titolo temporaneo con diritto di riscatto al BTSV Eintracht Braunschweig in Serie B in Germania. Il giocatore ha firmato fino al 30 Giugno 2024. E’ andato via dal Salento dopo 3 anni.