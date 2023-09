Caos a Porto Empedocle: oltre mille migranti stipati nella struttura di accoglienza

La situazione a Porto Empedocle è diventata caotica, con oltre mille migranti stipati in una struttura di accoglienza situata sul molo. Questa struttura rappresenta uno dei principali punti di arrivo per i migranti trasferiti da Lampedusa.La preoccupazione principale riguarda il fatto che un numero significativo di migranti ha cercato di fuggire dalla struttura, con almeno un centinaio di persone che è già riuscito ad allontanarsi. La presenza delle forze dell'ordine nella zona è stata rafforzata per gestire la situazione di emergenza e prevenire ulteriori fughe.La principale causa di preoccupazione nel centro di prima accoglienza è legata ai trasferimenti a singhiozzo verso altre destinazioni in Italia settentrionale. La mancata disponibilità delle autolinee private a mettersi in viaggio verso il nord Italia ha reso difficile organizzare i trasferimenti dei migranti, aggravando ulteriormente la situazione di sovraffollamento.La mancanza di spazi adeguati e le difficoltà nel coordinare i trasferimenti hanno creato una situazione di emergenza che richiede una risposta immediata. Le autorità locali stanno cercando soluzioni per alleviare il sovraffollamento e garantire una gestione più efficace dell'arrivo dei migranti.La situazione a Lampedusa non è migliore, con un aumento del numero di ospiti nell'hotspot che conta ora circa 1.300 persone. I trasferimenti programmatisi per liberare la struttura sono stati saltati a causa della saturazione dell'area di transito di Porto Empedocle, che continua a ricevere migranti appena sbarcati sul molo Favarolo.La crisi migratoria nel Mediterraneo continua a porre sfide significative alle autorità italiane, che devono affrontare la gestione di un flusso costante di arrivi di migranti e trovare soluzioni per garantire una risposta umanitaria efficace e sostenibile a questa emergenza.