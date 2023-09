A Santeramo in Colle i 'Sapori del Grano V°'

SANTERAMO IN COLLE - Il comune di Santeramo in Colle stato scelto per ospitare la V° edizione de “I Sapori del Grano”, manifestazione d’interscambio culturale a carattere internazionale e diffusione nazionale organizzata da L’Albero verde della Vita – APS – Ente del Terzo Settore. Profumi, sapori di una antica tradizione contadina che si respirano ancora oggi per le strade e le piazze del borgo. “I Sapori del Grano” si aprirá alle ore 16:30 di venerdì 22 settembre 2023 con un convegno dal titolo: “Pane, vino ed olio: i cibi sacri nella cultura greco-romana. Storia e folklore della popolazione italica” che si terrà presso le sale della biblioteca comunale Giovanni Colonna, sita in piazza Giuseppe Di Vagno in Santeramo in Colle, e che potrà essere seguito anche da remoto al seguente link: https://us06web.zoom.us/j/89343793766?pwd=7aWrNgqn8WkQFIRz7DHbyB7FFw1Y4b.1 Diversi i relatori che si alterneranno con dissertazioni dall’altissimo spessore culturale: dagli interventi istituzionali dell’avv. Valentina ROMANO - direttrice Dipartimento al Welfare, Politiche di benessere sociale della Regione Puglia -, al prof. Maurizio TRIGGIANI, storico dell’arte e docente di scuola secondaria che dedicherà il suo intervento all’ulivo simbolo della cultura e della storia del mondo mediterraneo.Del valore del pane, del vino e dell’olio, i tre cibi sacri nella religiosità greco-romana se ne parlerà con Sua Ecc.nza Giovanni Mons. RICCHIUTI, arcivescovo della diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti.“Spaccare il tempo”: i riti propiziatori della civiltà contadina per allontanare il cattivo tempo nella stagione della raccolta del grano non smettono di stupire. L’attrice Maria NOCCO, in rappresentanza dell’associazione AIDE - Associazione Indipendente Donne Europee – Santeramo, leggerà una poesia in vernacolo del poeta santermano Alberto Dileone.Sulle antiche tradizioni propiziatorie interverrà anche la presidente di AIDE Santeramo, la giornalista Anna LARATO.Italia: “terra di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori, di trasmigratori”; ma anche: “terra dei Viteli e degli Enotri”. Con un video che verrà proiettato si farà un salto nel passato: in un’Italia, terra di italici e degli italiani. Una storia lunga millenni, un racconto tra i racconti; da qui partirà il nostro viaggio, alla ricerca delle nostre più antiche radici culturali.Un omaggio alla cattedrale di Santa Maria Assunta, una delle quattro chiese Sveve della Puglia e l’unica voluta e finanziata da Federico II di Svevia, edificata tra il 1228 e 1232 sarà reso dal sig. Giuseppe BARILE imprenditore, del panificio "La Maggiore" di Altamura inventore della “ciambella federiciana” che potrà essere degustata in piazza Garibaldi dove alle ore 20.30 tra riti antichi, giullari, teatranti della compagnia Fili d’Argento, nella notte dell’Equinozio d’autunno, si invocheranno gli spiriti benefici per un buon raccolto. E per il gran finale….con il lancio delle lanterne ogni desiderio sarà affidato all’universo.Sabato 23 settembre 2023 alle ore 10:00 presso le sale della biblioteca comunale Giovanni Colonna si terrà, inoltre, un’attività convegnistica intitolata: “La spiga d’oro: colture della salute ed alimentazione sociale” che si potrà seguire anche in modalità da remoto al seguente link: https://us06web.zoom.us/j/86816844052?pwd=WVfb6o9MdxKo8N88skuZVpBeOzJAsh.1 A questo convegno prenderanno parte l’On. Camilla LAURETI, europarlamentare - segretaria nazionale - politiche agricole; l’On. Vito De PALMA, VI° Commissione Finanze e Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale della Camera dei Deputati; il Dott. Paolo CANCELLI, direttore dell'ufficio sviluppo della Pami – Pontificia Accademia Mariana Internationalis - Stato Città del Vaticano e della Pontifica Università Antonianum; il Dott. Nunzio DIGREGORIO ZEVERINO, presidente del Consiglio Comunale di Santeramo per gli indirizzi di saluto; il Prof. Gian Paolo CESARETTI, coordinatore gruppo di lavoro Goal 2 ASVIS; la Dr.ssa Giovanna GALLOTTA, biologa nutrizionista, Dr.ssa Paola PUZZOVIO, imprenditrice, fondatrice e project manager di TEGing, progetto internazionale per il Turismo EnoGastronomico Italiano e di FiR, Formazione in Rete, progetto patrocinato dalla regione Puglia per la formazione degli Attori del turismo.In Piazza Garibaldi alle ore 20.30, poi, la compagnia Fili d’argento rappresenterà il “Malato Immaginario”, pièce teatrale dove l’ipocondria ben si sposa con i disturbi dell’alimentazione.Domenica 24 settembre 2023, infine, si concluderà la V° edizione de “I Sapori del Grano”, in piazza Garibaldi a partire dalle ore 20.30, con la sfilata di moda “Sapori del Grano: Ecology-Ecosplay” a cura dell’I.I.S.S. Pietro Sette di Santeramo in Colle e a seguire, direttamente dalla Notte della Taranta, I Tamburellisti di Otranto.Stand enogastronomici – az. Agricola 2P di Rutigliano, Natura Humana happy food di Castellana Grotte, Nonna Lena – italiana per tradizione - di Melissano (LE), Patazù – la patata zuccherina del Salento, solo per citarne alcune -, saranno presenti in piazza Garibaldi nelle tre giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre con i loro prodotti succulenti dalle ore 18.30.L’Albero Verde della Vita ti aspetta alla V° edizione de “I Sapori del Grano”, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 in Santeramo in Colle.La V edizione de “I Sapori del Grano” ha ricevuto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio della Commissione Europea per la Rappresentanza in Italia, del Senato della Repubblica, del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del Turismo, della Repubblica di Slovenia Ambasciata in Roma, dell’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, della Pami – Pontificia Accademia Mariana Internazionale – Stato Città del Vaticano, della Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti, , di Cerealia, della Fondazione Anna Lindh – Rete Italiana ALF, della EFFE LABEL - Europe For Festivals , della Regione Puglia, del comune di Santeramo in Colle. Un sentito ringraziamento è rivolto ai partener che hanno collaborato, con il proprio apporto, alla buona riuscita della manifestazione: Istituto Tecnico-Economico-Professionale Pietro Sette di Santeramo in Colle, associazione AIDE – Associazione Indipendente Donne Europee – Santeramo, associazione murmed – LA MURGIA NEL MEDITERRANEO, associazione Fili d’argento, Accademia Kronos San Ferdinando di Puglia – ass.ne di protezione ambientale, TEGing Puglia, I Tamburellisti di Otranto.Inserita nel festival di Cerealia, “I Sapori del Grano” è stata insignita con la Medaglia d’onore della Presidenza della Repubblica e con la Medaglia di Rappresentanza del Senato della Repubblica.Da non dimenticare chi ha materialmente reso possibile la V° edizione de I Sapori del Grano: Al Borgo Bed and Breakfast di Gioia del Colle, BCC di Santeramo in Colle – filiale di Gioia del Colle, Emporio Assicurativo di Pietro Carvutto.Un vivo ringraziamento è doveroso rivolgerlo all’avv. Vincenzo Casone, sindaco del comune di Santeramo ed a tutto lo staff tecnico che ha supportato l’evento.