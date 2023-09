Il 2 febbraio 2018, presso l'ospedale San Paolo, si è verificato un evento medico drammatico che ha portato a processo dodici operatori sanitari, tra medici e infermieri, in servizio nel reparto di ostetricia. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica e sollevato importanti questioni sulla sicurezza e la qualità dell'assistenza medica.Durante un intervento di parto cesareo, i chirurghi, secondo quanto sostenuto dalla pm, hanno involontariamente dimenticato una garza nell'addome della paziente. Ancora più preoccupante è che, secondo l'accusa, questa omissione non è stata rilevata al termine dell'intervento, poiché gli infermieri strumentisti non hanno eseguito la conta delle garze come richiesto dalle procedure standard.Le conseguenze per la paziente sono state devastanti. Nel corso delle settimane successive all'intervento, ha sperimentato forti dolori, febbre elevata e debolezza, ma nessuno degli otto specialisti coinvolti ha individuato la presenza della garza all'interno del suo corpo. Un mese dopo il parto, la paziente è stata nuovamente ricoverata, ma ancora una volta, la garza è sfuggita all'attenzione medica.Solo a luglio 2019, quando la paziente è stata ricoverata presso la Mater Dei, è stato finalmente scoperto il corpo estraneo, che aveva causato la formazione di una massa e un'occlusione intestinale. La donna ha dovuto affrontare un ulteriore intervento per rimuovere la garza e parte dell'intestino danneggiato.La denuncia ufficiale è stata presentata nel 2019, e le indagini hanno portato a una ricostruzione dettagliata della vicenda da parte del medico legale. Le indagini si sono concluse nel 2020, e ora i dodici operatori sanitari coinvolti affronteranno il processo legale.Questo caso mette in evidenza l'importanza di rigorose procedure di controllo e sicurezza nelle sale operatorie, al fine di prevenire errori medici gravi come questo. La paziente coinvolta si è costituita parte civile, chiedendo la citazione della Asl come responsabile civile, dando inizio a un processo che metterà in luce questioni cruciali sulla responsabilità e la tutela dei pazienti.Questo tragico episodio rappresenta un caso ben diverso da quello di una donna a Taranto, dove una garza è stata rimossa d'urgenza dopo il parto. Entrambi i casi sottolineano l'importanza della vigilanza e della qualità nell'assistenza sanitaria per garantire la sicurezza dei pazienti.