BARI - Coldiretti Puglia ha eletto il suo nuovo presidente: si tratta di Alfonso Cavallo, imprenditore agricolo e consigliere del Distretto Jonico Salentino – Dajs, che succede per il quinquennio 2023-2028 a Savino Muraglia. “Faccio i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente dell’associazione e ai suoi due vicepresidenti, Mario de Matteo e Costantino Carparelli – sottolinea in una nota l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia –. Coldiretti in Puglia rappresenta più di 50mila aziende agricole del nostro territorio, realtà di lungo corso e tanti giovani agricoltori, dal Gargano al Salento. Ringrazio Savino Muraglia per il lavoro svolto in questi anni e per la relazione rispettosa dei ruoli e orientata alla risoluzione dei problemi. Sono convito che l’interlocuzione sempre attiva e attenta di questo Assessorato, posta alle necessità avanzate da Coldiretti e da tutte le associazioni di categoria in favore dell’agricoltura pugliese, continuerà con il presidente Alfonso Cavallo”.