CONVERSANO - Dopo lo straordinario successo televisivo registrato tra luglio e agosto, con una media di circa il 18% di share sul pubblico attivo e ben 7 milioni di spettatori complessivi in media a serata, torna in tv, su Italia 1, in prima serata, il Radio Norba Cornetto Battiti Live con una speciale puntata Compilation. Lo show targato Radio Norba ha polverizzato ogni record di ascolto affermandosi tra l’altro (per ben 4 puntate) come il programma in assoluto più visto d’Italia in prime time. Non solo, quattro puntate di Battiti Live si collocano ai primi quattro posti della Top Ten della share PT di Italia 1 nell’intero anno 2023. Numeri incredibili, che certificano un successo formidabile del programma di Radio Norba, anche sui social.A pochi giorni dalla riapertura delle scuole e del rientro definitivo, per tutti, dalle vacanze, si chiudono gli ombrelloni ma la colonna sonora dell’estate 2023 risuona ancora una volta con: Fedez, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Annalisa, Articolo 31, Elodie, Tananai, Achille Lauro, Negramaro, Giorgia, Irama, Baby K, Emma, Rkomi, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Rosa Chemical, Rose Villain, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Sophie and The & Giants, Angelina Mango, Paola e Chiara, Rocco Hunt, Ava, Anna, Capo Plaza, Fred De Palma, Ana Mena, Francesco Gabbani, Tony Effe, Mr. Rain, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Claude, Madame, Colapesce Dimartino, Sangiovanni, Ariete, Rhove, Matteo Paolillo, Ernia e Bresh, Ciccio Merolla, Aaron, Gabry Ponte.Come sempre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.