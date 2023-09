Comunità progettanti, il percorso che valorizza i beni comuni arriva a Leverano

LEVERANO - Il 27 settembre dalle 16:00 alle 19:00 e il 28 settembre dalle ore 8:00 alle 14:00 nella Sala Consiliare del Comune di Leverano si terrà il percorso formativo su co-programmazione e co-progettazione tra Pubblica Amministrazione ed ETS condotto dal dott. Piero D’Argento e promosso dal CSV Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento.Il percorso che a luglio ha avuto come epicentro il Comune di Corsano e i suoi beni comuni, rientra nell’ambito del Progetto Comunità progettanti sostenuto dalla Regione Puglia con l’avviso Puglia Partecipa 2022; lo stesso iter nei prossimi mesi vedrà impegnati il Comune di Leverano e gli Enti del Terzo Settore del territorio in un processo partecipativo per lo sviluppo di pratiche di co-progettazione e amministrazione condivisa da attuare nel territorio in maniera concreta.A partire dall’introduzione del principio di sussidiarietà nel nostro ordinamento costituzionale e con l’approvazione del decreto legislativo 117/2017, il rapporto tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore si è arricchito di nuovi strumenti di regolazione, ispirati al principio dell’«amministrazione condivisa». Si tratta di un modello organizzativo che consente ai cittadini e ai Comuni di sviluppare forme nuove di collaborazione, fuori dalle logiche di mercato, svolgendo attività di interesse generale, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Applicazione specifiche di questo nuovo paradigma sono la co-programmazione e la co-progettazione.Il percorso formativo è gratuito ed è aperto ai dipendenti del Comune di Leverano e alle associazioni del territorio e dei comuni limitrofi.