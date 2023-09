Da Lecce a Dubai, lavorare come barlady negli Emirati Arabi

Miriam Guida ha 28 anni, di Lecce e fa la barlady da 10. Si è diplomata alla Mixology Academy, la scuola per bartender più grande d'Europa che prepara a carriere di livello in tutti i continenti. Miriam Guida ha 28 anni, di Lecce e fa la barlady da 10. Si è diplomata alla Mixology Academy, la scuola per bartender più grande d'Europa che prepara a carriere di livello in tutti i continenti.





Dopo diverse esperienze all'estero, da 6 mesi lavora a Dubai per Alma Bar che sorge nel quartiere finanziario della città e fa parte della rinomata catena libanese ADDMIND. La società negli Emirati è molto maschilista e per i clienti è normale che a servire da bere ci siano soprattutto donne. Lì la cultura dei locali è davvero sviluppata: le temperature sono altissime, intorno c'è il deserto e le persone passano nei bar o nei ristoranti gran parte del loro tempo libero. La vita negli Emirati è cara ma Miriam guadagna molto bene, ha un'assicurazione medica compresa e agevolazioni bancarie notevoli, tanto da aver offerto di recente viaggio e soggiorno ai suoi genitori Al momento non sa per quanto tempo si fermerà: il suo obiettivo è diventare whisky brand ambassador e Dubai è posto adatto a fare questa esperienza Per lei femminismo è avere stessi diritti e mettersi in gioco come gli uomini già ora è la prima incaricata di tutta la produzione.





Mixology Academy





MIXOLOGY Academy, nata nel 2008 e ritenuta la più grande d’Europa, ha due sedi, a Roma (630 mq) e Milano (oltre 700 mq) con 5 aule e oltre 90 postazioni di lavoro e si rivolge a uomini e donne di ogni età, anche minorenni e senza esperienza. All’iscrizione si riceve in omaggio un Kit di attrezzatura, grembiule da lavoro, Libri, Ricettario, Guide e il Manuale dei corsi. I corsi vanno dal ‘Barman base’, che in sole 2 settimane di teoria e pratica avvia alla miscelazione, al più completo ‘Global Bartender’, di 184 ore, con la possibilità di ulteriore perfezionamento per 12 mesi o più, un servizio incluso nel format che prende il nome di ‘Anno Accademico’. L’opzione ‘Formula Super-Intensiva’ consente di concentrare le lezioni in 8 ore al giorno, invece di 4, riducendo drasticamente i costi di trasferta, se si viene da lontano, anche se gli studenti fuori sede hanno a disposizione degli alloggi, gratuitamente, per tutta la frequenza del programma scelto. Sono inoltre disponibili sessioni di approfondimento online in Streaming, Webinar in diretta e sulla App.

Il metodo didattico è ‘learning by doing’. Le lezioni si tengono sia online sia dal vivo. L'Accademia mette a disposizione attrezzature da bar all'avanguardia per simulazioni di situazioni di lavoro e dà formazione per imparare la professione in tutte le sue declinazioni (professional bartender, mixologist, bar chef etc.).

I docenti sono massimi esperti e ognuno ha in carico non più di 12 studenti in aula. I formatori - Master Trainer e Trainer di ruolo - vengono aggiornati settimanalmente sia nell’ambito “beverage” che sulle tecniche di insegnamento per riuscire a trasmettere in maniera efficace le proprie conoscenze. Annualmente sono chiamati negli istituti statali italiani per tenere lectures e sessioni di pratica a integrazione dei programmi ufficiali.

Oltre il 60% degli iscritti alla MIXOLOGY Academy è costituito da ragazzi e ragazze dai 18 ai 26 anni, ma possono frequentare le lezioni anche i minorenni o adulti senza alcuna esperienza nel campo. Gli allievi arrivano soprattutto dagli studi superiori, ma pure dopo l’università, attratti dalla prospettiva di una professione che si può esportare facilmente all’estero, che consente di guadagnare bene da subito e di socializzare.

Di fatto, dal 2017 al 2019 il 94,3% degli studenti ha trovato lavoro entro 3 mesi dalla conclusione di un corso professionale, mentre nel 2020, nonostante la grave emergenza economico-sanitaria, questa statistica si era attestata comunque al 78,71%.

Nel 2021, grazie alla ripartenza dell’intero settore e all’incredibile lavoro dei Trainer, dell’agenzia e agli allievi, primi testimonial, MIXOLOGY Academy è riuscita a superare i livelli pre-2020, con un eccezionale tasso del 96,93% tra chi ha concluso un corso ed è riuscito a trovare lavoro entro 3 mesi dalla certificazione. Un risultato davvero straordinario!

L’ufficio interno Bartender Job mette in contatto domanda e offerta di lavoro grazie anche a collaborazioni di qualità con catene alberghiere come Hilton, Sheraton, NH, Marriot, Anantara e aziende in tutto il mondo che richiedono personale a MIXOLOGY Academy.

Tra le più recenti new entry, la catena di ristoranti francese Big Mamma e quella di ristoranti di lusso Zuma.

Il costo dei corsi alla MIXOLOGY Academy è pagabile in 30 rate mensili senza interessi e poiché si è subito messi in grado di guadagnare, l'alunno può arrivare perfino ad autofinanziarsi lavorando.

Se si completa almeno il 20% del programma (o il 20% del primo modulo) e non ci si ritiene soddisfatti o più semplicemente ci si rende conto che non è questo lo scalino che si vuole salire nella propria vita, c'è la Garanzia Soddisfatti o Rimborsati al 100%.

Per scoprire da vicino la realtà della MIXOLOGY Academy al link https://www.corsiperbarman.it/tour-virtuale/ si può fare un tour delle sedi e inoltre si può usufruire del servizio di tutoring, senza alcun obbligo o impegno ( https://www.corsiperbarman.it/appuntamento-telefonico/ ).

L’Accademia, nel 2022, è stata scelta per animare con un barman dietro al bancone, l’angolo dei VIP del nuovo programma televisivo D-Show andato in onda sul canale 68 del digitale terrestre e sul 5068 di SKY, oltre che in streaming sull'App di Bom Channel (per dispositivi iOS ed Android) e nella sezione Replay del sito www.nqentertainment.it

Completano la formazione della MIXOLOGY Academy:

La Bar University, percorso di alta specializzazione in 3 anni dedicato a chi desidera aprire un’attività in proprio oppure per professionisti del bar che, alle competenze tecniche, vogliono unire competenze imprenditoriali, manageriali, di gestione del personale etc. Non occorre sostenere esami per ottenere il diploma, la finalità del corso è infatti pratica: fin dal primo anno l’iscritto viene messo in grado di ottenere risultati economici concreti.

Bar Wars che offre consulenza e formazione agli imprenditori

Barman PR rivolta ai liberi professionisti per imparare a gestire data base clienti e a organizzare eventi.