GALATINA - “Tanti giovani dell'Aeronautica Militare hanno ricevuto l'Aquila, per noi è una grandissima emozione anche perché Galatina è uno degli aeroporti più importanti per l'addestramento dei nostri militari e anche delle forze alleate nel in sede Nato e anche fuori dalla NATO. Questo è l'orgoglio principale di oggi. Il ministro Crosetto è qui soprattutto per rendere onore a questa tradizione aeronautica così prestigiosa della Puglia. La nostra regione ha ben tre aeroporti militari, Amendola, Gioia del Colle e Galatina, e quattro aeroporti civili ed è una delle regioni dal punto di vista strategico più importanti nello scacchiere del Sud-Est europeo. Oggi un quarto, forse anche un terzo, delle forze armate italiane di terra, di aria e di mare è schierato qui in Puglia. Per noi è una grande responsabilità e un grande onore.Questo apparato militare ha anche funzioni importantissime di protezione civile: abbiamo ricevuto sempre grande aiuto dalle forze armate durante i momenti di emergenza, sia dal punto di vista climatico, sia dal punto di vista dei disastri ambientali, ma soprattutto durante la pandemia. Le forze armate sono state essenziali per il sostegno del sistema sanitario regionale”.È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a Galatina (Lecce) per partecipare alla cerimonia di consegna delle Aquile, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, del capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti e delle autorità civili e militari.La cerimonia di consegna si è svolta in Piazza Dante Alighieri: il brevetto di pilota è stato consegnato ai 49 allievi che dopo un percorso di formazione di circa un anno, hanno concluso il corso di pilotaggio presso le Scuole di volo dell’Aeronautica militare del 61° Stormo di Galatina, del 72° Stormo di Frosinone e del Centro addestramento equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare.All’evento, organizzato dal Comando Scuole dell’Aeronautica militare Terza Regione Aerea di Bari (da cui dipendono i tre reparti di volo), in collaborazione con l’amministrazione comunale di Galatina., hanno partecipato anche i familiari dei giovani piloti.La consegna dei brevetti è stata suggellata dal sorvolo di una formazione di velivoli addestratori del 61° Stormo.