BARI - Il giovane ricercatore Vito Cacucciolo del Politecnico di Bari è stato annunciato come uno dei vincitori del prestigioso ERC Starting Grant 2023 dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC). Questa importante vittoria garantirà un finanziamento di 1,5 milioni di euro per il suo progetto dal titolo "RoboFluid".Questo ERC Starting Grant, assegnato nella sezione Scienze fisiche e dell'ingegneria, rappresenta un riconoscimento significativo per il talento e la dedizione di Cacucciolo alla ricerca scientifica. Il progetto "RoboFluid" ha l'obiettivo di sviluppare una nuova categoria di robot indossabili che utilizzano speciali fluidi per migliorare le capacità psico-fisiche delle persone. Tra le applicazioni previste ci sono abiti intelligenti per il controllo della temperatura corporea in condizioni estreme, guanti aptici per collaborazioni a distanza e mani robotiche a basso costo.Questo risultato è di grande prestigio per il Politecnico di Bari e il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management. Il vincitore, Vito Cacucciolo, ha espresso il suo obiettivo di creare un laboratorio di ricerca all'avanguardia che si concentri su materiali intelligenti, robotica soft e indossabile presso il Politecnico. Ha anche pianificato di formare un gruppo di giovani ingegneri talentuosi provenienti sia dal Politecnico che dall'esterno, con l'obiettivo di produrre innovazioni di frontiera nella ricerca scientifica e nelle tecnologie industriali legate alla robotica.Complessivamente, queste sovvenzioni contribuiranno alla creazione di oltre 2600 nuovi posti di lavoro nella ricerca in tutta Europa, promuovendo l'avanzamento scientifico e tecnologico in una varietà di settori.