POLIGNANO A MARE - Un evento che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è risolto con un atto di grande coraggio a Polignano a Mare. Gianluca Jacobini, ex vicedirettore della Banca Popolare di Bari, è diventato un eroe locale quando ha salvato un giovane di 20 anni originario della Repubblica Ceca da un destino tragico tra le onde del mare presso la spiaggia di San Vito.La situazione è emersa quando il giovane turista si trovava in acqua con un gruppo di amici. Purtroppo, per cause ancora sconosciute, il giovane ha subito un malore che gli ha impedito di raggiungere la riva. La sua situazione stava rapidamente peggiorando, e sembrava che sarebbe affogato se non fosse stato per l'intervento eroico di Jacobini.Senza esitazione, Jacobini ha preso in mano la situazione e si è tuffato in mare per soccorrere il giovane in difficoltà. Il suo gesto di coraggio è stato fondamentale per salvare la vita del ragazzo. Tuttavia, nel corso del suo atto eroico, Jacobini ha subito alcune lesioni quando è sbattuto contro gli scogli. Ha rischiato la propria vita per salvare quella del giovane turista.Una volta arrivati i soccorsi, entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Monopoli per accertamenti medici. Jacobini è stato lodato dalla comunità locale per la sua prontezza d'azione e il suo coraggio straordinario nell'affrontare una situazione di emergenza così pericolosa. Questo evento sottolinea l'importanza dell'aiuto reciproco e dell'eroismo nei momenti di crisi, e la comunità di Polignano a Mare è grata a Jacobini per aver salvato una vita preziosa.