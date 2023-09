MODUGNO - Emergono ulteriori dettagli sulla tragica vicenda accaduta ieri sera sulla SS96, dove il 52enne Vincenzo De Nicolò, residente a Bitetto, ha perso la vita in un incidente stradale. La dinamica dell'evento ha rivelato una serie di circostanze drammatiche.La vittima si trovava sulla strada a piedi a causa dell'esaurimento del carburante della sua vettura. A bordo dell'auto c'era anche suo figlio, che è invalido. De Nicolò ha tentato di raggiungere una stazione di servizio situata sul suo lato della carreggiata, ma purtroppo senza successo. Per superare lo spartitraffico e raggiungere il distributore situato sul lato opposto della strada, ha attraversato la strada.Dopo aver riempito una tanica di carburante, ha cercato di fare ritorno alla sua auto, ma è stato tragicamente travolto da un'auto in transito. La conducente dell'auto coinvolta è una studentessa, che si è fermata immediatamente per prestare soccorso e ha chiamato i servizi di emergenza. Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo del 118, non è stato possibile salvare la vita di Vincenzo De Nicolò.La giovane conducente, visibilmente sotto shock per l'incidente, è stata soccorsa e assistita dalle autorità. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, e i Carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire le circostanze precise dell'incidente.Si presume che le telecamere di videosorveglianza delle stazioni di servizio circostanti possano aver catturato l'incidente, fornendo ulteriori dettagli per l'indagine in corso. L'auto coinvolta nell'incidente è stata posta sotto sequestro come parte delle indagini in corso. Questo tragico evento ha causato grande dolore e rabbia nella comunità locale, e ora si cerca di fare luce su quanto accaduto.