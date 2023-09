SAMMICHELE DI BARI - L’Amministrazione Comunale di Sammichele di Bari è lieta di presentare la seconda edizione del FACTORY FILM FESTIVAL, rassegna di cinema, ma che apre le sue porte anche all’arte e alla musica.La direzione artistica è sempre affidata ad Alessandro Porzio, noto regista pugliese originario di Sammichele di Bari, pluripremiato nei festival di settore con all’attivo numerose opere filmiche.L’evento si svolge nell’ambito del progetto GALATTICA - RETE GIOVANI a cura delle sezioni politiche giovanili e di ARTI, diretta ad accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica.Il Festival gode di illustri partner come l’Accademia di Belle Arti di Bari, l’Apulia Film Commission e l’IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva delle fonti.Il Festival si terrà nei giorni 14, 15, 16 e 17 settembre presso il Castello Caracciolo di Sammichele di Bari. Scopo del festival è offrire un vasto programma ben articolato sulle quattro giornate tale da attrarre sia i professionisti di settore che un pubblico di non addetti ai lavori.“Questa “seconda volta” del Factory vede un programma vastissimo, le giornate dedicate alla rassegna cominciano alle 9.30 e finiscono in tarda serata. Abbiamo scelto di occupare quanto più tempo possibile e sfruttarne ogni minuto per dialogare, confrontarsi e divertirsi attraverso il Cinema e l’arte. I film in concorso sono tutti molto belli e di altissimo livello. Come lo sono gli ospiti, le giurie, i protagonisti dei Talk e dei Focus pomeridiani e dei Workshop mattutini. Sarà bello”. Direttore Artistico Alessandro Porzio Durante le quattro giornate festivaliere ci sarà anche un ampio spazio dedicato alla didattica e alla formazione grazie alla presenza di numerosi workshop tenuti da docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari e esperti nelle varie aree del mondo del cinema.Il Castello Caracciolo ospiterà, come lo scorso anno, questa volta nei suoi giardini, una mostra d’arte contemporanea a cura di Michele Giangrande e Angela Varvara dal titolo “CRIMES OF THE PRESENT Vol.3” che vedrà come protagonisti studenti ed ex studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari che lavoreranno a opere che dialogheranno con lo spazio in cui si andranno a dislocare.Tra le novità di questa edizione ci saranno i Focus pomeridiani che si terranno nell’atrio del Castello Caracciolo dalle ore 18 e che quest’anno vedono protagonisti gli attori Brenno Placido, Alessio Praticò, Alice Azzariti e la Madrina del Festival Angela Curri.A precedere i Focus dalle ore 17.00 ci saranno i Talk, novità dell’edizione 2023. Si parlerà di cinema e architettura con l’Arch. Domenico Pastore. Di periferia e cinema con Ruggiero Cristallo dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi, con Vincenzo Madaro e Giuseppe Memeo, rispettivamente direttori Artistici del “Vicoli Corti “e del “Fernando Di Leo” si parlerà dell’importanza dei festival per il cinema stesso. Fa Parte dei Talk anche la presentazione del romanzo “Monteruga” della scrittrice e giornalista Anna Puricella protagonista nella giornata del 16 settembre.L’attore Andrea Bosca sarà ospite nella serata di apertura della rassegna. Non mancheranno di certo altre sorprese.

A seguire il programma dettagliato del Festival:

PROGRAMMA DEL FESTIVAL





• 14 SETTEMBRE

AULA CIVICA

• Ore 9:30 - WORKSHOP di STORY BOARD “Il fotogramma disegnato” Con il docente e

artista ALESSIO FORTUNATO

• Ore 11:30 - WORKSHOP di SCENEGGIATURA “L’arco dell’eroina come nuovo

paradigma narrativo” Con la regista e sceneggiatrice LUCIA LORE’

ATRIO E GIARDINI / CASTELLO CARACCIOLO

• Ore 17:00 - TALK - CINEMA E PERIFERIA. Con Ruggiero Cristallo, Coordinatore

dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi

• Ore 18:00 - FOCUS - Dialogo con l’attrice ALICE AZZARITI

• Ore 19:00Inaugurazione CRIMES OF THE PRESENT Vol.3 mostra d’arte

contemporanea degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari a cura dei docenti

Michele Giangrande e Angela Varvara

• Ore 21.00 - PRIMA SERATA DEL FESTIVAL- Proiezione del primo slot di

Cortometraggi in Concorso in presenza delle delegazioni dei Film - Ospite l’attore ANDRE

BOSCA- Presentazione programma con il Direttore Artistico Alessandro Porzio- Apulia

Film Commission- Accademia Di Belle Arti di Bari

• Fine Festival con La Cattiva Cantina “Lo Jazzo”

• 15 SETTEMBRE

AULA CIVICA

• Ore 9:30 - WORKSHOP di FX, GREEN SCREEN e 3D “Gli effetti speciali nel cinema

digitale” Con il docente FABIO LANZILLOTTA

• Ore 11:30 WORKSHOP di *(In fase di definizione )

ATRIO E GIARDINI / CASTELLO CARACCIOLO

• Ore 17:30 - TALK - CINEMA E ARCHITETTURA Con L’architetto Domenico Pastore

• Ore 18:30 - FOCUS - Dialogo con l’attrice ANGELA CURRI, Madrina del festival

• Ore 19.00 PREMIO NOTARANGELO - Presentazione Vincitore e dialogo





• Ore 21.00 - SECONDA SERATA DEL FESTIVAL- Proiezione del secondo slot di

Cortometraggi in Concorso in presenza delle delegazioni dei Film - Ospite l’attore

ANGELA CURRI- Consegna Premio “Notarangelo”

• Fine Festival con La Cattiva Cantina “Lo Jazzo”

• 16 SETTEMBRE

AULA CIVICA

• Ore 9:30 - WORKSHOP di SOUND DESIGN “Il suono ad Arte” Con il docente

GABRIELE PANICO

• Ore 11:30 -WORKSHOP di REGIA “Il Cinema Agile” con il regista SAVERIO

CAPPIELLO

ATRIO E GIARDINI / CASTELLO CARACCIOLO

• Ore 16.00 - Gli Studenti incontrano gli Autori dei Film in Concorso

• Ore 17:30 - TALK - “ROMANZO MONTERUGA” Con l’autrice ANNA PURICELLA,

Dialoga con lei Piero Ciabini

• Ore 18:30 - FOCUS - Dialogo con l’attore ALESSIO PRATICO’

• Ore 21.00 - TERZA SERATA DEL FESTIVAL- Proiezione del terzo slot di

Cortometraggi in Concorso in presenza delle delegazioni dei Film - Ospite l’attore

ALESSIO PRATICO’

• 17 SETTEMBRE

AULA CIVICA

• Ore 9:30 - WORKSHOP di RECITAZIONE “L’attore tra tecnica e Immaginazione” con

l’attrice MARINA SAVINO

• Ore 11:30 - WORKSHOP di PRODUZIONE “8 Production” con la produttrice LAURA

CATALANO





ATRIO E GIARDINI / CASTELLO CARACCIOLO

• Ore 17:30 -TALK - IL CINEMA NEI FESTIVAL. Con il direttore artistico di “vicoli corti

VINCENZO MADARO ed il direttore artistico del “Fernando DI Leo” GIUSEPPE MEMEO

• Ore 18:30 - FOCUS - Dialogo con l’attrice BRENNO PLACIDO

• Ore 21.00 - SERATA DI PREMIAZIONE- Ospite l’attore BRENNO PLACIDO-

Consegna PREMI ai FILM VINCITORI a cura della Giuria Sezione Factory e Mondo -- -

Consegna Premio al Miglior Film ART a cura della Giuria Sezione Art- Consegna

Premio Giovani a cura della Rosa Luxemburg- Consegna Premio Giuria Popolare

• Fine Festival con La Cattiva Cantina Lo Jazzo