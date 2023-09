Forza Italia Bari presenta dirigenti e amministratori locali del futuro

BARI - I dirigenti e gli amministratori locali del futuro. Li ha selezionati Forza Italia Bari, puntando su competenza e merito, in continuità con i valori del partito e nel rispetto della Città di Bari e, in particolare, dei giovani e delle generazioni future. Lo rende noto Fi Bari in un comunicato.Il nuovo Direttivo cittadino dei giovani di Forza Italia sarà presentato in conferenza stampa domani, lunedì, alle 10,30, nella sede barese degli azzurri, in via Argiro n.33, dal senatore Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia e commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia, insieme al Direttivo cittadino del partito.