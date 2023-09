Sventato furto di pezzi di ricambio a Putignano: lavoro congiunto di Polizia di Stato e Carabinieri

PUTIGNANO - La notte del 21 settembre un tentativo di furto di pezzi di ricambio in zona Putignano 2000 è stato prontamente sventato grazie all'azione congiunta della Polizia di Stato e dei Carabinieri. I ladri hanno preso di mira due veicoli, asportando i fanali posteriori da una Fiat 500 e la parte anteriore da una Volkswagen Léon.Tuttavia, la situazione è cambiata rapidamente quando le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri sono giunte sul luogo del furto. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha costretto i ladri a una fuga precipitosa. Nel tentativo di sfuggire alla cattura, i malviventi hanno abbandonato la refurtiva all'interno di un'auto, che successivamente è risultata essere stata rubata.Questo episodio dimostra l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine nel contrastare l'attività criminale e proteggere la proprietà privata. Le indagini sono in corso per identificare e catturare i responsabili di questo tentato furto e recuperare ulteriori dettagli sull'auto rubata.La Polizia di Stato e i Carabinieri continuano a vigilare sulla sicurezza della comunità locale, garantendo che tali azioni criminali vengano affrontate con determinazione e prontezza