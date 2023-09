TRANI - Un'operazione della Guardia di Finanza di Trani ha portato alla scoperta di una frode al Reddito di Cittadinanza, che ha visto coinvolti 48 giovani poco più che maggiorenni. Questo ingannevole stratagemma ha causato un danno finanziario all'INPS di circa 350.000 euro.Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, questi giovani, tutti facenti parte di un nucleo familiare, hanno deliberatamente dichiarato di essere "senza fissa dimora" e hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), presentandosi come nuclei familiari monocomponenti. Questa manipolazione della documentazione li ha abilitati a ottenere indebitamente circa 350.000 euro dal Reddito di Cittadinanza.La scoperta di questa frode ha impedito che ulteriori 200.000 euro fossero incassati dai truffatori, poiché sono stati individuati e fermati in tempo. Tutti e 48 gli individui coinvolti sono stati segnalati all'autorità giudiziaria e il sussidio che percepivano è stato immediatamente sospeso.Questo caso mette in luce l'importanza di una rigorosa verifica dei dati e delle dichiarazioni presentate per l'accesso a programmi di sostegno sociale. La Guardia di Finanza e le autorità preposte hanno svolto un ruolo cruciale nel prevenire e scoprire tali frodi, garantendo che i fondi destinati a chi ne ha effettivamente bisogno siano utilizzati in modo giusto e lecito.L'azione delle forze dell'ordine dimostra che la frode non verrà tollerata, e coloro che cercano di approfittare indebitamente dei sistemi di assistenza sociale saranno perseguiti legalmente. La comunità deve poter contare su tali programmi per aiutare coloro che versano in difficoltà reale, senza che vengano compromessi da comportamenti scorretti.