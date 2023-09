FOGGIA - A Foggia, le indagini sull'omicidio della 72enne Franca Marasco continuano ad essere al centro dell'attenzione delle autorità locali. La tragica morte della tabaccaia avvenuta il 28 agosto scorso, quasi certamente durante un tentativo di rapina nella sua attività, ha scosso la comunità locale e ha generato una caccia all'uomo per identificare il responsabile.Una delle parti cruciali delle indagini sarà l'autopsia, che dovrebbe stabilire quanti colpi di arma bianca siano stati inflitti alla vittima. Nel frattempo, l'arma del delitto è stata ritrovata nelle vicinanze della tabaccheria e inviata ai Ris di Roma per ulteriori accertamenti forensi.Tuttavia, rimangono alcune questioni irrisolte nella vicenda. Nonostante la pista più accreditata sembri essere quella di una rapina finita tragicamente, l'incasso dalla tabaccheria non è stato portato via, sollevando interrogativi sul motivo dell'aggressione. Inoltre, il telefono cellulare della vittima risulta ancora disperso.Le autorità hanno effettuato acquisizioni importanti, tra cui i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze dell'attività commerciale di Francesca Marasco. Questi filmati potrebbero fornire preziose informazioni che aiuterebbero a fare luce sull'accaduto e a identificare il sospetto o i sospetti coinvolti nell'omicidio.La comunità di Foggia rimane sconvolta da questa tragica perdita e desidera giustizia per Francesca Marasco. Le autorità continuano a lavorare instancabilmente per risolvere questo caso e portare il responsabile davanti alla giustizia. Nel frattempo, il mistero che circonda l'omicidio persiste, e la speranza è che ulteriori indizi e prove possano emergere per gettare luce su questa tragica vicenda.