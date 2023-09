CAROVIGNO (BR) - Infuria la polemica sul 'Festival di Torre Santa Sabina'. L'evento, che si è svolto mercoledì 30 agosto 2023 al Cliff di Torre Santa Sabina, con grande successo, ha scatenato davvero un bel po' di polemiche. - Infuria la polemica sul 'Festival di Torre Santa Sabina'. L'evento, che si è svolto mercoledì 30 agosto 2023 al Cliff di Torre Santa Sabina, con grande successo, ha scatenato davvero un bel po' di polemiche.





Ma, cos'è accaduto? A parlare sono stati i fans de "Le Nazionali", un duo di misteriose ragazze che, nella kermesse, hanno reso omaggio all'immortale Raffaella Carrà con un simpaticissimo medley. I fans de "Le Nazionali", e anche tanti followers del Festival, hanno scatenato alcune polemiche in merito alla vittoria finale (della kermesse) di Maddalena Pagliara, la quale ha cantato "Almeno tu nell'Universo" di Mia Martini, in quanto non era iscritta al Festival ed ha partecipato in maniera spontanea spinta dal pubblico. Sono ovviamente susseguiti dibattiti online, polemiche e tanto altro ancora.









E adesso, dunque, cosa succederà? Si rifarà la finale del Festival di Torre Santa Sabina? Cosa decideranno il direttore artistico e la produzione? Staremo a vedere. Intanto, si sta lavorando all'integrità della kermesse.