Dopo il taglio del nastro avvenuto il 7 settembre in piazza Tellini, Babele Festival Multidisciplinare d'emergenza si ferma al Parco Gondar con uno spettacolo ideato dalla drammaturga Valentina Diana e il regista Giuseppe Semeraro."Preghiera del Mattino" è il nome dello spettacolo a ingresso gratuito che, animato dall'attrice Silvia Lodi, porterà in scena la preghiera nella tradizione ebraica con la differenza che comporta il nascere uomo o donna in una terra così difficile, da cui la religione non può prescindere per esistere.Continua così il viaggio all'interno del Parco Gondar e all'interno della Città Bella che fino al 17 settembre ospiterà alcuni tra i più importanti artisti del visivo e delle arti performative. Da Gabriele Benefico, a Laurenji Bloom, Giulia Crastolla, Enzo De Giorgi, Marta Lagna, Massimo Pasca e Riccardo Puntillo: saranno questi gli artisti che sotto la supervisione e cura di Massimo Pasca esporranno i loro lavori.Questo e molto altro all'interno di Babele Festival, uno spazio e catalizzatore culturale che grazie alla supervisione artistica di ZeroMeccanico Teatro guidato da Ottavia Perrone e Francesco Cortese, e Futura. La Puglia per la Parità, l'incubatore culturale della Regione Puglia, ha preso vita per regalare un'esperienza unica ai salentini e ai suoi visitatori.L'ingresso al Parco Gondar per il 10 settembre è fissato per le 20.30.: 3483819266ZeroMeccanicoteatro@gmail.com