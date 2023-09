BARI - Il mondo della politica locale è unito nel fare i migliori auguri e nell'esprimere apprezzamento per il neo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza. Questo professionista di lunga data e grande esperienza ha recentemente assunto l'importante incarico di direttore del giornale, e la politica locale ha riconosciuto il suo contributo significativo alla cultura e all'informazione nella regione.I consiglieri regionali di Forza Italia, Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia, hanno condiviso un messaggio di buon lavoro a Mazza, sottolineando la sua lunga carriera come cronista e la sua capacità di raccontare storie complesse con rigore e serietà. Sono fiduciosi che la direzione di Mazza alla Gazzetta del Mezzogiorno continuerà a promuovere l'autorevolezza e la competenza giornalistica, contribuendo così al patrimonio culturale della Puglia e alla presenza del giornale in Basilicata e nella regione.Anche il senatore della Lega, Roberto Marti, ha espresso complimenti e auguri a Mimmo Mazza per il suo nuovo incarico come direttore della testata. Marti ha sottolineato le competenze professionali di Mazza e la sua dedizione all'offerta di informazioni equilibrate e accurate ai cittadini. Questo nuovo ruolo di direttore rappresenta un riconoscimento meritato per il contributo di Mazza al campo del giornalismo.L'unione di politici locali nel congratularsi con Mimmo Mazza sottolinea l'importanza della stampa locale e del giornalismo di qualità nel fornire informazioni rilevanti e affidabili alla comunità. Mazza ha dimostrato di essere un pilastro nel campo giornalistico, e la sua nuova posizione è vista come un ulteriore contributo alla diffusione dell'informazione nella regione.