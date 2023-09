Gdp Events: presentato a Castello Marchione 'Lo sguardo dell'Altro' di Santa Fizzarotti Selvaggi

CONVERSANO - Il Castello Marchione di Conversano ha ospitato un evento culturale di grande rilevanza venerdì 22 settembre 2023: la presentazione del libro "Paolo Finoglio, lo sguardo dell'Altro. Il femminile nell'opera di Paolo Finoglio" di Santa Fizzarotti Selvaggi, curato da Vinicio Aquaro e pubblicato da AGA Editrice.Questo libro rappresenta un'immersione nell'arte e nella storia, analizzando il lavoro di Paolo Finoglio sotto una luce nuova e intrigante. Il volume si avvale dei contributi di prestigiosi studiosi, tra cui Michele Cristallo, Antonio Fanizzi e Angela Campanella. All'evento hanno partecipato l'autrice Santa Fizzarotti Selvaggi, il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, il curatore Vinicio Aquaro e il sindaco di Conversano, avv. Giuseppe Lovascio, che ha portato i saluti della città. Michele Forte per il Castello Marchione e Nicola Redavid per la casa editrice sono stati presenti per fornire ulteriori informazioni sull'opera.Durante la serata, il pianista Francesco Perrini ha eseguito brani dedicati agli Acquaviva d'Aragona, mentre l'attrice Stefania Papa ha letto parti del monologo scritto dall'autrice, Santa Fizzarotti Selvaggi. L'intero evento é stato condotto dallo scrittore e giornalista Michele Cristallo.Riprese video a cura di DANIELE MARTINI.