LECCE - Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 73 anni è stato scoperto in un appartamento situato nelle vicinanze di Piazza Mazzini, nel centro di Lecce. La morte della donna sembra essere riconducibile a cause naturali, come ha suggerito il medico legale. Tuttavia, è emerso che il decesso risalirebbe a più di due mesi fa.La donna di 73 anni viveva da sola nell'appartamento e, secondo le informazioni disponibili, non aveva figli né altri parenti stretti. Non ci sono segni di effrazione nell'appartamento, il che ha sollevato la possibilità che la donna sia morta nella sua abitazione senza che nessuno si rendesse conto della sua assenza per un periodo prolungato.L'allarme è stato dato da una vicina di casa che aveva notato un odore sgradevole proveniente dall'appartamento al terzo piano del palazzo in cui viveva la donna. La vicina di casa ha riferito di non aver visto la donna per almeno due mesi.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura e i Vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare una finestra per accedere all'abitazione. Il cadavere della donna è stato trovato riverso sul pavimento della camera da letto. La salma è stata successivamente trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori indagini e accertamenti.