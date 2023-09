ANDRIA - Un tragico incidente stradale ha scosso la periferia di Andria ieri sera sulla strada provinciale 2 Andria-Canosa. Un'auto ha perso il controllo, uscendo fuori strada e ribaltandosi in un campo, sfiorando anche alcuni ulivi. Questo incidente ha coinvolto quattro giovani residenti a Orta Nova, i quali hanno subito gravi ferite, con uno di loro sbalzato fuori dall'auto nell'impatto.La situazione ha richiesto una rapida risposta da parte delle autorità locali e dei servizi di emergenza. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, il servizio di pronto intervento 118 e la Polizia Locale. La scena era drammatica, con il veicolo capovolto e i giovani feriti.Fortunatamente, grazie alla tempestiva assistenza medica e all'intervento delle squadre di soccorso, tutti i quattro feriti sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali Bonomo di Andria e Dimiccoli di Barletta. Sebbene le ferite siano gravi, si è riusciti a stabilizzare le loro condizioni, e nessuno di loro è attualmente in pericolo di vita.Questo incidente serve come triste richiamo dell'importanza di guidare in modo sicuro e responsabile. Gli incidenti stradali possono avere conseguenze devastanti non solo per coloro direttamente coinvolti ma anche per le loro famiglie e la comunità circostante. La prontezza degli interventi di emergenza è cruciale per garantire il miglior esito possibile in situazioni di questo genere.Le autorità locali e le forze dell'ordine stanno attualmente indagando sull'incidente per determinare le cause precise che lo hanno scatenato. Questo tragico episodio è un triste promemoria dell'importanza di rispettare le norme stradali e di guidare con attenzione, per prevenire tragedie simili in futuro.