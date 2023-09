BARI - “Devo essere sincera, dopo le lacrime del sindaco Decaro e un discorso (che come lui stesso ha sostenuto) poco consono per l’inaugurazione della Fiera del Levante, a riportarmi all’amara realtà, che tutti i pugliesi vivono, è stato il presidente Emiliano quando in un passaggio ha testualmente detto: ‘Sono in costruzione avanzatissima due nuovi ospedali a Monopoli-Fasano e a Taranto, altri tre sono in fase avanzata di progettazione a Maglie-Melpignano, Andria e a Corato-Terlizzi-Molfetta e per questo ringrazio il Governo che sta collaborando fattivamente a questa titanica impresa’". Così il deputato di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera.“Sono sobbalzata sulla sedia e mi sono chiesta - prosegue Matera -: ma sull’ospedale di Andria mi devo essere persa qualcosa… perché la progettazione non è avanzata per niente! Emiliano ha raccontato una realtà che non esiste. Gli ospedali di Monopoli e Taranto sono in forte ritardo sulla tabella di marcia, ma sono stati oggetto di numerose inaugurazioni ogni qualvolta c’è stata una campagna elettorale. Mentre le tre progettazioni, oltre Andria, Maglie e Nord Barese, sono ancora oggetto di osservazioni e ostacoli, tant’è che lunedì prossimo tornano in Commissione regionale al Bilancio per i tanti problemi che ci sono.“Ma, ormai, il presidente Emiliano vive in una realtà tutta sua con un solo nemico: il ministro Fitto, anche oggi ha dedicato a lui metà del suo discorso raccontando che se non gestisce SOLO lui i 4,6 miliardi del FSC non ci sarà sviluppo per la Puglia.“E, invece, scommettiamo che con la co-gestione di Palazzo Chigi la Puglia crescerà molto di più… a scapito di qualche poltrona, incarico e affidamento lavoro a qualche amico di Emiliano?” conclude Matera.