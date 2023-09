Grave incidente sulla SS96 tra Palo e Modugno: disagi alla circolazione

PALO DEL COLLE - Questa mattina all'alba, un grave incidente stradale ha scosso la circolazione sulla SS96, precisamente tra Palo e Modugno. L'incidente ha coinvolto tre automobili e un furgone, causando notevoli disagi alla circolazione stradale e la formazione di una lunga coda chilometrica in direzione di Modugno.Le circostanze esatte dell'incidente e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte non sono ancora state comunicate. Tuttavia, l'impatto è stato così significativo da generare interruzioni nella normale circolazione stradale e richiedere l'intervento delle autorità competenti.Le forze dell'ordine e i soccorritori sono immediatamente giunti sul luogo dell'incidente per prestare assistenza e garantire la sicurezza della zona. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sui dettagli dell'incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.Si raccomanda ai conducenti della zona di essere cauti e pazienti mentre le autorità lavorano per ripristinare la circolazione e gestire la situazione. Gli aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni sull'incidente.