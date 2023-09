BARI - I giardini di Villa Bonomo, un affascinante edificio settecentesco situato in via Amendola a Bari, saranno presto aperti al pubblico. La loro apertura è prevista nelle prossime settimane, con l'obiettivo di essere fruibili entro la fine del mese, una volta definiti i dettagli relativi alla gestione e alla manutenzione. Questa area verde, circondata dalla Soprintendenza, è stata donata alla città e recentemente ristrutturata come parte del progetto di sviluppo residenziale Abiparco.Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato l'apertura dei giardini e ha già avuto l'opportunità di fare una passeggiata anticipata all'interno di questo spazio rinnovato.I giardini di Villa Bonomo, che coprono un'area di 20.000 metri quadrati, vantano una varietà di elementi naturali, tra cui 250 alberi ad alto fusto, tra pini e ulivi secolari, e 350 arbusti, oltre a piante ornamentali. Questo luogo diventerà un punto di ritrovo per i cittadini, offrendo l'opportunità di godere di spettacoli nell'anfiteatro verde e di partecipare a eventi culturali durante i mesi più caldi. Sarà anche un luogo ideale per le famiglie, con un'area dedicata ai giochi per i più piccoli.Durante il processo di riqualificazione, sono stati recuperati i vasi storici in terracotta e ne sono stati creati di nuovi, seguendo lo stile dei vecchi. Questa apertura permetterà ai cittadini di Bari di godere di un altro pezzo di città che diventa di tutti, contribuendo ad arricchire il tessuto culturale e paesaggistico della città.