Il ritorno di Timbaland con Nelly Furtado e Justin Timberlake: esce 'Keep going up'

È finalmente disponibile “Keep Going Up”, il nuovo singolo del produttore Timbaland e di due delle popstar più amate: Nelly Furtado e Justin Timberlake. Da oggi è anche in rotazione radiofonica.

A distanza di 16 anni dall’ultimo successo insieme, “Give It To Me”, i tre artisti si sono nuovamente riuniti nel brano “Keep Going Up”. Nelle scorse settimane, Timbaland ha scritto sui social semplicemente “Siamo tornati!!”, sorprendendo e incuriosendo i fan che hanno espresso sin da subito la voglia di ascoltare questa nuova collaborazione e generando grande attesa per quello che si è rivelato essere uno dei trio più iconici degli anni ‘00.

"Keep Going Up" è un inno che parla della soddisfazione di arrivare sempre più in alto nella vita, nonostante le persone e le situazioni negative che possono presentarsi. Questo racconto che mescola le voci sensuali di Nelly Furtado e Justin Timberlake con la produzione d'avanguardia, tipica di Timbaland, ci porta subito sul viale dei ricordi, regalandoci tutte le sensazioni dei successi degli anni 2000.

Timbaland è un cantautore, produttore e interprete americano che ha contribuito al successo di diversi artisti, tra cui Jay-Z, Ludacris, Aaliyah, Snoop Dogg, Beck, Bjork, Madonna, Missy Elliott, Rihanna e molti altri, inoltre ha all’attivo 21 nomination ai Grammy Awards, e 4 Grammy Award vinti.

Questa non è quindi la prima collaborazione del produttore con i due artisti, Timbeland ha già lavorato insieme a Justin Timberlake a 5 album, tra cui "FutureSex/LoveSounds", album che contiene il successo mondiale "Sexy Back", certificato disco d’oro in Italia. Le precedenti collaborazioni di Timbaland con Nelly Furtado includono l’album “Loose", con il successo "Promiscuous", certificato disco d’oro in Italia, “Maneater” e “Say it right”.