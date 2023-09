SAN SEVERO - Domenica 10 settembre 2023, la città di San Severo è stata scossa dall'incendio che ha colpito la struttura ex INAM, situata in via Turati. In risposta a questo drammatico evento, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato una dichiarazione che riflette il suo profondo rammarico e preoccupazione per quanto accaduto.Nel comunicato, il Sindaco ha sottolineato il contesto storico dell'edificio, ricordando che fino a sette anni fa era la sede degli uffici della ASL. Dopo il trasferimento degli uffici, l'edificio è stato completamente abbandonato, diventando un bersaglio per atti di vandalismo e spoliazioni. La struttura è diventata accessibile a chiunque, spesso con cattive intenzioni.Il Sindaco ha enfatizzato la necessità che l'ente proprietario dell'edificio intervenga per metterlo in sicurezza, poiché è inaccettabile che una struttura nel cuore di San Severo possa rappresentare un pericolo per i cittadini e rimanere aperta a potenziali malintenzionati.Francesco Miglio ha espresso la speranza che si trovi una soluzione definitiva per l'edificio, suggerendo due opzioni: la demolizione o la cessione al Comune di San Severo. Inoltre, il Sindaco ha dichiarato la disponibilità del Comune a collaborare con la ASL FG nel caso in cui decidessero di cedere la struttura.L'incendio alla struttura ex INAM rappresenta una preoccupazione significativa per la comunità di San Severo, e il Sindaco ha chiaramente espresso la necessità di affrontare la situazione con determinazione e responsabilità, garantendo la sicurezza dei cittadini e una soluzione adeguata per l'edificio coinvolto.