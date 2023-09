MAGLIE - Questa mattina, all'alba, una tragedia ha scosso la statale 275, che collega Maglie a Leuca, quando il conducente di un furgone ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. L'incidente è avvenuto all'altezza di Surano, poco prima delle 4:30 del mattino, e ha coinvolto il furgone e un tir.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per gestire la situazione e prestare assistenza. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il conducente del furgone, un uomo di 44 anni, ha perso la vita a causa dell'impatto.Il conducente del tir, invece, è rimasto lievemente ferito nell'incidente ed è stato trasportato in ospedale a Scorrano in condizioni di codice giallo.L'incidente ha provocato un'interruzione significativa del traffico sulla statale 275 mentre le autorità hanno svolto le indagini e hanno cercato di ripristinare la normale circolazione. Le cause dell'incidente saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti per determinare le circostanze esatte dell'incidente.Questa tragica notizia rappresenta un triste promemoria dell'importanza della sicurezza stradale e dell'attenzione necessaria da parte di tutti i conducenti per prevenire incidenti simili. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della vittima, mentre auguriamo una pronta guarigione al conducente del tir coinvolto nell'incidente.