BARI - Oggi pomeriggio, intorno alle ore 15, un piccolo incendio ha avuto luogo in un'area esterna estremamente circoscritta presso la sede della Recuperi Pugliesi Srl di Modugno. Fortunatamente, dopo poco più di un'ora, le squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dalle squadre antincendio aziendali, sono riuscite a domare le fiamme. La notizia positiva è che non si sono registrati danni a persone o beni.La rapida risposta delle squadre di soccorso ha svolto un ruolo cruciale nell'evitare che l'incidente si trasformasse in una situazione più grave. Grazie alla loro pronta azione, l'incendio è stato circoscritto e spento in modo efficace, riducendo al minimo il rischio per le persone e i beni all'interno dell'azienda.Tuttavia, la Recuperi Pugliesi ha espresso la sua preoccupazione per la possibile diffusione di notizie infondate riguardo all'entità e alle conseguenze dell'incendio. L'azienda ha sottolineato che tali notizie potrebbero arrecare grave pregiudizio all'immagine dell'azienda sia nel breve termine che nel lungo periodo, poiché rimarrebbero disponibili sui motori di ricerca.Inoltre, l'azienda si riserva il diritto di valutare eventuali azioni legali nei confronti di coloro che diffonderanno informazioni false o fuorvianti riguardo all'incidente. Questo sottolinea l'importanza di una comunicazione accurata e responsabile in situazioni di emergenza, al fine di evitare il panico e preservare la reputazione delle organizzazioni coinvolte.In conclusione, nonostante l'incendio alla Recuperi Pugliesi Srl di Modugno, la situazione è stata gestita con successo e non sono stati riportati danni a persone o cose. Tuttavia, l'azienda è vigile nella sua difesa contro la diffusione di informazioni errate che potrebbero danneggiare la sua reputazione.