ANDRIA - Un tragico schianto si è verificato sulla strada provinciale 2 Andria-Canosa di Puglia, coinvolgendo un tir e un'autovettura e causando la perdita della vita dell'uomo a bordo dell'auto coinvolta nell'incidente.L'incidente ha richiesto un intervento immediato da parte dei servizi di emergenza, con i Vigili del Fuoco di Barletta chiamati a estrarre la vittima intrappolata nell'auto danneggiata. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, l'uomo coinvolto non è sopravvissuto alle gravi lesioni subite nell'incidente.Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che cercheranno di determinare le cause e la dinamica dell'incidente. Questo tragico episodio serve come un doloroso promemoria dell'importanza della sicurezza stradale e della guida responsabile.La comunità locale è colpita dalla perdita dell'uomo coinvolto nell'incidente e si unisce nel dolore alla sua famiglia e agli amici. Incidenti come questo ci ricordano quanto sia importante rispettare le leggi e guidare in modo attento per evitare tragedie simili sulle strade.