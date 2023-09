Incidente a Putignano: giovane 30enne precipita dal secondo piano di un palazzo nel centro storico

PUTIGNANO - Un drammatico incidente ha scosso la tranquillità di Putignano, in provincia di Bari, la sera di domenica 17 settembre, quando un giovane di 30 anni è precipitato dal secondo piano di un edificio situato nel centro storico della città, precisamente in corso Garibaldi, intorno alle 21.30.Le circostanze che hanno portato a questa tragica caduta sono ancora oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità locali. Al momento, non è chiaro il motivo per cui il giovane sia precipitato dal balcone della sua attività commerciale situata al secondo piano dell'edificio.Subito dopo la caduta, le condizioni del giovane sono apparse gravi. Fortunatamente, il personale del 118 è intervenuto prontamente e ha fornito le cure necessarie sul posto. Successivamente, il giovane è stato trasportato inizialmente al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Putignano, dove è stato stabilizzato, prima di essere trasferito d'urgenza al Policlinico di Bari per ulteriori trattamenti e accertamenti medici.L'incidente ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità locale, e le autorità stanno facendo il possibile per chiarire le circostanze di questa tragedia e fornire il sostegno necessario alla famiglia del giovane coinvolto.In attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini in corso, Putignano e i suoi residenti sono uniti nella speranza di una rapida ripresa per il giovane coinvolto in questo tragico incidente e nell'auspicio che le circostanze che hanno portato a questa caduta possano essere comprese completamente.