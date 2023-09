RUVO DI PUGLIA - Un incredibile episodio è accaduto sulla provinciale 86 tra Ruvo e Bisceglie, dove un atto di altruismo si è trasformato in un furto di auto. Tutto è iniziato quando un uomo si è fermato con la sua Volkswagen Bora per prestare soccorso dopo aver visto un'Alfa Romeo Giulietta ribaltata sulla strada.In un gesto di generosità e solidarietà, l'uomo è riuscito a far uscire dall'abitacolo il conducente dell'Alfa Romeo Giulietta che era rimasto intrappolato nella vettura rovesciata. Tuttavia, una volta fuori dalla macchina, l'automobilista soccorso ha sorprendentemente spintonato il suo salvatore e ha colto l'opportunità per fuggire dal luogo dell'incidente, approfittando della situazione.Ancora più sorprendente è stato il fatto che l'automobilista soccorritore è stato derubato del suo veicolo, con il conducente dell'Alfa Romeo Giulietta che ha rubato la Volkswagen Bora e ha fatto perdere le sue tracce.Le forze dell'ordine, in particolare i Carabinieri, sono ora impegnati nelle ricerche per rintracciare il ladro e recuperare entrambe le vetture coinvolte nell'incidente. Questo bizzarro incidente stradale ha dimostrato quanto possano essere imprevedibili e complesse alcune situazioni sulla strada, e la polizia sta lavorando per risolvere il caso e riportare la normalità sulla provinciale 86 tra Ruvo e Bisceglie.