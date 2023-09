In A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha acquistato a titolo definitivo l’americano Xavier Sneed 25 anni dagli Charlotte Hornets, una squadra dell’ NBA Americana. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Nella sua carriera ha giocato negli Hawks, nei Wildcats. E’ stato nei Sacramento King, negli Hornets e nei Memphis Grizzlies. Ha disputato un torneo con i River Lions in Canada. E’ stato protagonista come cestista inoltre nello Utah Jazz. Il direttore sportivo della squadra pugliese Leo De Rycke ha dichiarato: “ Siamo molto felici di aver completato la nostra compagine con un giocatore di grande qualità ”.