Incontro PD Talsano: discussione sul DDL 613 Calderoli e le implicazioni sul Decentramento

TARANTO - Il Partito Democratico di Talsano organizza un incontro pubblico il 21 settembre alle 18:30 presso la sede del circolo in Corso Vittorio Emanuele n. 116. L'obiettivo dell'evento è discutere il Disegno di Legge (DDL) 613, proposto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, e le sue implicazioni sul decentramento delle competenze. Lo rende noto Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Il DDL 613 Calderoli mira a spingere ulteriormente il processo di decentramento delle competenze, trasferendo alcune di esse ai livelli regionali e locali. Tra le competenze coinvolte vi sono questioni cruciali come la sanità, il lavoro, l'ambiente e l'istruzione. L'approvazione di questa legge potrebbe avere un impatto significativo sulle politiche del Mezzogiorno e potrebbe comportare una riduzione delle risorse disponibili per garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini. Ciò include servizi essenziali come la sanità pubblica, la scuola pubblica e il trasporto pubblico locale.Coloro che si oppongono al DDL 613 Calderoli ritengono che questa legge possa dividere ulteriormente l'Italia in due, con regioni e aree a maggiore autonomia che potrebbero beneficiare a spese di altre. La discussione sull'approvazione di questa legge è diventata un tema importante di dibattito politico e suscita preoccupazioni sulla distribuzione equa delle risorse e dei servizi pubblici in tutto il paese.All'incontro organizzato dal PD di Talsano parteciperanno diversi relatori, tra cui Oscar La Gioia della Segreteria provinciale del PD di Taranto, Giuseppe Bottiglia della Segreteria cittadina del PD di Talsano. Saranno presenti anche il giornalista Luigi Lo Papa e il Presidente Provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) Riccardo Pagano. La moderatrice dell'evento sarà la dottoressa Luana Riso della Segreteria cittadina del PD.Questo incontro offre un'opportunità per i cittadini interessati di informarsi sul DDL 613 Calderoli, comprendere le sue implicazioni e partecipare a una discussione aperta e informativa sulla direzione futura delle politiche regionali e locali in Italia.