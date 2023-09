Usura a Valenzano: agli arresti domiciliari madre e figlio

Questo caso rappresenta un altro esempio delle sfide che le autorità italiane affrontano nella lotta contro la criminalità organizzata e l'usura, e dimostra l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine nel garantire la legalità e la giustizia.

VALENZANO - Una donna di 67 anni e suo figlio di 30 anni sono stati posti agli arresti domiciliari per presunta usura nei confronti di un commerciante di Valenzano. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza ha rivelato che l'uomo si era rivolto a madre e figlio per ottenere un prestito di 25.000 euro, necessario per coprire un debito contratto con il defunto boss Salvatore Buscemi.Secondo le indagini, la donna avrebbe usato metodi intimidatori nei confronti del commerciante, esigendo il rimborso del prestito con un tasso di interesse mensile del 5 per cento. Queste azioni sono considerate usura, un reato che coinvolge l'offerta di prestiti a tassi di interesse eccessivamente elevati, spesso accompagnati da minacce o coercizione.L'inchiesta sulla presunta usura è emersa nell'ambito di una più ampia indagine sulla criminalità organizzata a Valenzano. In precedenza, era stata arrestata Salvatore Buscemi nell'ambito di un'inchiesta che coinvolgeva un presunto sistema di voto politico-mafioso per le elezioni amministrative di Valenzano.I due si trovano ora agli arresti domiciliari, soggetti a restrizioni sulla loro libertà personale. L'accusa di usura è un reato grave, e il processo determinerà se sono colpevoli o innocenti. Nel frattempo, l'inchiesta continua a gettare luce sui presunti legami tra la criminalità organizzata e gli affari locali a Valenzano.