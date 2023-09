'Invest in Bari', bilancio positivo per un progetto che stimola le nuove imprese

BARI - Venerdì 15 settembre è stato presentato il bilancio dei primi mesi di attività di “Invest Bari - One Stop Shop”, che si è attestato come un modello innovativo di sportello unico capace di stimolare la nascita di nuove imprese e supportare quelle esistenti, facendo registrare un bilancio del progetto assolutamente positivo, oltre le più rosee aspettative e ha rappresentato una nuova realtà capace di attrarre investimenti, imprese e talenti.Nato come un progetto sperimentale con lo scopo, tra gli altri, di far dialogare gli attori pubblici coinvolti nei processi di creazione di impresa e di attrazione degli investimenti, One Stop Shop si inserisce in una logica di completamento dell’azione della struttura di Porta Futuro Bari, in particolare per ciò che concerne i servizi rivolti al mondo delle imprese e alle relazioni dirette con gli imprenditori, generando a tal fine servizi integrati in una logica di rete e di semplificazione, soprattutto in una prospettiva di promozione esterna per innescare dinamiche di attrazione di investimenti.“Invest Bari - One Stop Shop” ha reso possibile la creazione di un tavolo di lavoro istituzionale con il Comune di Bari, attraverso la struttura di Porta Futuro, il Consorzio ASI, il Commissario della Zona Economica Speciale e Puglia Sviluppo con lo scopo di supportare le richieste dei potenziali investitori. Nel mese di giugno è stato avviato il processo di adesione degli stakeholders, (associazioni di imprese, sindacati, università, ordini professionali, università centri di ricerca, ecc..): ad oggi hanno già aderito 35 soggetti. Nel mese di ottobre, invece, sarà avviato un tavolo di lavoro permanente. Le imprese regionali, nazionali e internazionali che si sono rivolti al progetto One Stop Shop sono 42, di queste 6 hanno già inviato gli investimenti e 3 si sono insediate nell’area della Zona Economica Speciale.Un altro elemento di forza del progetto è la stipula di importanti accordi di collaborazione con Sace, Invitalia, Cassa depositi e prestiti, con l’obiettivo di integrare i servizi finanziari con un focus nazionale. Sono state svolte azioni di sensibilizzazione nelle scuole secondarie sul tema della creazione di impresa e con l'azione denominata "Imprenditori domani" che ha coinvolto gli studenti di tre scuole superiori che hanno simulato la creazione di impresa in aula. Le migliori idee saranno premiate in un evento in corso di organizzazione per la metà del mese di ottobre.Ancora, in corso, si sono la creazione di un tavolo di lavoro relativo alla nuova ZES del Sud per supportare al meglio le imprese; Avvio di una linea di supporto all'internazionalizzazione anche con il coinvolgimento della Regione Puglia con la presentazione di un’ipotesi di intervento.Invest Bari – https://www.investinbari.it/it: 080 5772675