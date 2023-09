Incendio in casa di campagna a San Michele Salentino: trovato corpo carbonizzato di una donna

SAN MICHELE SALENTINO - Una tragedia ha colpito la tranquilla località di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, quando il corpo carbonizzato di una donna di 71 anni è stato ritrovato all'interno della sua casa di campagna. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le circostanze dell'accaduto, e le indagini sono state affidate ai carabinieri.L'incidente ha avuto luogo quando un incendio è divampato all'interno della casa di campagna della donna. La situazione ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno lavorato duramente per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona. Durante le operazioni di spegnimento, è stato scoperto il corpo carbonizzato della donna.Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini approfondite per stabilire le cause dell'incendio e le circostanze che hanno portato alla tragica morte della donna. Uno degli elementi cruciali delle indagini è l'interrogatorio del figlio 47enne della vittima, che potrebbe avere informazioni importanti sulla situazione al momento dell'incendio.La notizia di questa tragedia ha scosso la comunità di San Michele Salentino e ha suscitato un profondo senso di cordoglio tra i residenti. L'evento ha messo in evidenza l'importanza della sicurezza nelle abitazioni e la necessità di adottare precauzioni contro gli incendi domestici.Le indagini continueranno per gettare luce su questa tragica vicenda e fornire risposte alla famiglia della vittima e alla comunità locale. Nel frattempo, il dolore per questa perdita rimarrà profondo.