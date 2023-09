Investito 17enne a Giovinazzo: trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari

GIOVINAZZO - Ieri sera a Giovinazzo, in piazza Vittorio Emanuele II, un giovane di 17 anni è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il ragazzo è stato investito da una Citroen C3, ed è finito sull'asfalto a seguito dell'impatto.Fortunatamente, il conducente dell'automobile è stato rapido nel prestare soccorso al giovane ferito. Prima dell'arrivo del personale del servizio 118, l'automobilista è intervenuto per assistere il ragazzo. Si è sottoposto a un test sull'alcol, che ha dato esito negativo.Una volta arrivato il personale medico del 118 sul luogo dell'incidente, il giovane di 17 anni è stato valutato e immediatamente trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari per ricevere le cure necessarie. Gli inquirenti stanno indagando sull'incidente per chiarire le circostanze esatte e determinare le responsabilità coinvolte nell'investimento del giovane ciclista.