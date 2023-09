Cinema: tutti i vincitori del 'SIFF 2023'

LECCE - Tutti i vincitori del SIFF edizione 2023:IL VIGGIO DI JOSEPH |Regia di Joud Said | Siria 2022 | 105 min.Per la capacità di rendere il viaggio verso la realizzazione dei propri sogni di libertà di autodeterminazione , di amore, di futuro, lontano dalle brame degli appetiti dei più violenti, il viaggio di tutti esattamente come accade per le miserie e mettere il ficus sul valore dell’ amore che può nascere e crescere nelle famiglie biologiche ma anche e soprattutto in quelle elettive perchè il fallimento di ognuno è solo quello di non dare ali ai sogni di chi può ancora realizzarli, in nome della giustizia e della solidarietà.JOSEPH'S JOURNEY |Directed by Joud Said | Syria 2022 | 105 min.For the ability to make the journey towards the realization of one's dreams of freedom of self-determination, of love, of a future, far from the desires of the appetites of the most violent, everyone's journey exactly as happens for miseries and to put the ficus on the value of ' love that can be born and grow in biological families but also and above all in elective ones because everyone's failure is only that of not giving wings to the dreams of those who can still make them come true, in the name of justice and solidarity.MICHAEL GOORJIAN | Film AMERIKATSIRegia di Michael Goorjian | Armenia 2022 |125 minPer una mimica straordinaria quasi da cinema muto e una capacità di inveramento e trasfigurazione in cui un film ,già bellissimo e ricco di suggestioni in ogni direzione, trova nel suo interprete principale un condensato di tutta la bellezza della storia.MICHAEL GOORJIAN | Film AMERIKATSIDirected by Michael Goorjian | Armenia 2022 |125 minFor an extraordinary mimicry almost of silent cinema and a capacity for realization and transfiguration in which a film, already beautiful and full of suggestions in every direction, finds in its main interpreter a condensation of all the beauty of the story.SAINA ROHANI | ATIEH nel Film A FORM OF LOVERegia di Siavash Asadi – Iran 2023Per la capacità talentuosa e disarmante di una giovanissima interprete di una sfaccettata gamma di sentimenti , emozioni e pulsioni , dalla seduzione, alla gioia, dallo stupore alla rabbia, dalla delusione alla determinazione ,dall’ amore al dolore, dal desiderio alla distanza che ci confermano che il talento e’ un dono divino e noi tutti ne beneficiamo ammirati come tramite verso la consapevolezza e l’ umanità di cui siamo intessutiSAINA ROHANI | ATIEH in the Film A FORM OF LOVEDirected by Siavash Asadi – Iran 2023For the talented and disarming ability of a very young interpreter of a multifaceted range of feelings, emotions and impulses, from seduction to joy, from amazement to anger, from disappointment to determination, from love to pain, from desire to distance which confirm us that talent is a divine gift and we all benefit from it in admiration as a means towards the awareness and humanity of which we are womenANDREA ZULIANI | Film LE RAGAZZE NON PIANGONOPer aver saputo dare corpo ad una storia moderna ,ma non solo, centrando , con delicatezza e lucidità partecipi ma obiettive , il tema del flusso che è la ricerca nella vita di se stessi e della propria felicità ma invitandoci a farlo con convinzione ma senza asfaltare nessuno e dandoci la fiduciosa concreta prospettiva che, a volte ,sono proprio i giovani ad indicarci la via e per l' empatico rapporto con la natura con cui il regista punteggia tutto il film a fare da vibrazionale "sinfonia" di sottofondo.ANDREA ZULIANI | Film GIRLS DON'T CRYFor having been able to give substance to a modern story, but not only, centering, with participatory but objective delicacy and lucidity, the theme of flow which is the search in life for oneself and one's own happiness but inviting us to do so with conviction but without paving the way no one and giving us the confident concrete perspective that, sometimes, it is young people themselves who show us the way and for the empathetic relationship with nature with which the director punctuates the entire film which acts as a vibrational "symphony" in the background.PESO MORTORegia di FRANCESCO DEL GROSSO | Italia 2022Per la capacità di dare voce a tutti i protagonisti di una vicenda umana toccante e straziante in cui la forza dell'innocenza e la certezza degli affetti più vicini hanno permesso ad uno di riscattarsi dall' insipienza, svogliata e irresponsabile di tanti, troppi convincendo i pochi a supportarlo in 30 di inesausta ricerca della verità che troppo di rado nel nostro Paese riesce a farci vivere il piano giudiziario con quello storico e che da speranza nella capacità di ognuno di vincere anche le ingiustizie più inacettabili e gli errori più madornali.DEAD WEIGHTDirected by FRANCESCO DEL GROSSO | Italy 2022Per la capacità di dare voce a tutti i protagonisti di una vicenda umana toccante e straziante in cui la forza dell'innocenza e la certezza degli affetti più vicini hanno permesso ad uno di riscattarsi dall' insipienza, svogliata e irresponsabile di tanti, troppi convincendo i pochi a supportarlo in 30 di inesausta ricerca della verità che troppo di rado nel nostro Paese riesce a farci vivere il piano giudiziario con quello storico e che da speranza nella capacità di ognuno di vincere anche le ingiustizie più inacettabili e gli errori più madornali.Miglior Cortometraggio "Donne in Cinema"POLVERE DI MONTAGNARegia di Marlén Ríos-Farjat - Messico 2022Per l' attenzione rivolta alle responsabilità delle scelte individuali e pitiche rispetto alla salvaguardia di ambiente e salute e al valore degli affetti che offrono, specie alle Donne, la forza coraggiosa di denunciare chi tradisce le speranze e la fiducia del cittadino e dell' individuo e l' invito a farsi cittadinanza attiva per il bene comune e quello personale.Best Short Film "Women in Cinema"MOUNTAIN DUSTDirected by Marlén Ríos-Farjat - Mexico 2022For the attention paid to the responsibilities of individual and typical choices with respect to the protection of the environment and health and the value of affections which offer, especially to women, the courageous strength to denounce those who betray the hopes and trust of the citizen and of the individual and the 'I invite you to become an active citizen for the common and personal good.Miglior Cortometraggio "Internazionale""STRUGGENTI CREATURE"Regia di Regia di Diego Céspedes - Francia 2022Per la capacita' poetica e pregnante di rendere le connessioni del cuore che sole con certezza sin cronizzata sanano il dolore e intuiscono i desideri nella storia tra una madre e la sua piccola figlia.Best "International" Short Film"THE MELTING CREATURES"Directed by Diego Céspedes - France 2022For the poetic and pregnant ability to make the connections of the heart which alone with synchronized certainty heal the pain and intuit the desires in the story between a mother and her little daughter.Miglior Corto "Italiano"GIOIARegia di Paolo Rollo | Italia 2022Per la capacità di sottolineare il potere delle vibrazioni che la musica sollecita e fa echeggiare, riportando indietro ,superando perfino l' olfatto come catalizzatore, ciascuno alla parte migliore di se e a quella dei propri sogni che spesso la vita annacqua e svilisce facendoci conformare per il nostro tempo terreno ai desideri di altri e alla loro idea della nostra realizzazione e felicità e spesso addirittura quando questi altri sono coloro, come i genitori, da cui più dovremmo sentirci amati e valorizzati nei nostri specifici e irripetibili talenti ed essenza. Per l' invito a ricordarci di non negare mai a sé stessi la bellezza di cui siamo responsabili nella nostra unicità e a non barattare i "doni "ricevuto in dote dalla sorte e nel dna, in cambio di nessuna amabilità, perchè l'amore, se è, è oblativo.Best "Italian" ShortJOYDirected by Paolo Rollo | Italy 2022For the ability to underline the power of the vibrations that music stimulates and makes echo, bringing everyone back, even surpassing the sense of smell as a catalyst, to the best part of themselves and to that of their dreams which life often waters down and debases by making us conform to the our earthly time to the desires of others and to their idea of our fulfillment and happiness and often even when these others are those, like parents, by whom we should feel most loved and valued in our specific and unrepeatable talents and essence. For the invitation to remember to never deny ourselves the beauty for which we are responsible in our uniqueness and not to exchange the "gifts" received as a dowry from fate and in our DNA, in exchange for no loveliness, because love, if it is, it is self-sacrificing.Miglior Corto IranianoSHELL SCHOKRegia di Amin Mahmoudi Yekta | Iran 2023Per la meravigliosa pennellata dell' amore di una famiglia che si dà solidale col membri che a nome di essa e di tutto un popolo ha perduto quasi la ragione , a causa del diffuso stress posttraumatico di chi vive la guerra innanzitutto da soldato e con spirito " rock" nei valori sa che chiunque lotta per la Liberta' non morira' mai nel cuore dei suoi cari e nella consapevolezza di chi ci divide i valori per cui ha perso la ragione e la vita al fronte.Best Iranian ShortSHELL SCHOKDirected by Amin Mahmoudi Yekta | Iran 2023For the wonderful brushstroke of the love of a family that shows solidarity with members who on behalf of it and of an entire people have almost lost their reason, due to the widespread post-traumatic stress of those who experience the war first and foremost as a soldier and with spirit" rock" in values knows that anyone who fights for Freedom will never die in the hearts of their loved ones and in the awareness of those who divide us by the values for which they lost their reason and their life at the front..Menzione speciale:"BIG BANG"Directed by Carlos Segundo France 2022Per la potenza del sentire di chi pur in dimensioni minime ha grande forza e può fare esplodere con la stessa dirompenza del disprezzo subito in ogni dimenticanza per chi si considera invisibile e si sfrutta da parte di chi richiede servizi ma ignora il rispetto di ogni umanita' a ricordarci che chiunque può cambiarci in peggio o in meglio la vita e noi possiamo fare altrettanto e chea teoria dei frattali non appartiene solo al mondo della fisica ma e' un modo di stare al mondo e guardarlo.Special mention:"BIG BANG"Directed by Carlos Segundo France 2022For the power of feeling of those who, even in minimal dimensions, have great strength and can explode with the same explosiveness of contempt suffered in every forgetfulness for those who consider themselves invisible and are exploited by those who request services but ignore respect for all humanity to remind us that anyone can change our lives for the worse or for the better and we can do the same and that the theory of fractals does not only belong to the world of physics but is a way of being in the world and looking at it.Menzione SpecialeTUTTO A POSTO GIOIA MIARegia di Chloe Lecci Lopez | Francia 2022Per la capacità di una donna di dare corpo ai propri fantasmi per farne un patrimonio comune e condividere la propria ricerca personale di quel riscatto di comprensione individuale e di accettazione anche del peso sociale che si accompagna ai percorsi dei propri genitori coinvolgendo i figli e farne un affresco di un luogo preciso in un periodo storico esatto ma che assurge pure a valenza archetipa offrendo un viaggio nel territorio dei sentimenti , dei luoghi e dei rapporti.