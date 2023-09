Lavoro: Provincia di Taranto, 8 posti a tempo indeterminato

TARANTO - La Provincia di Taranto è alla ricerca per l'assunzione a tempo indeterminato di 8 posti, così ripartiti.5 unità come profilo professionale di istruttore, possono partecipare chi è in possesso del seguente titolo di studio: - Diploma di istruzione secondaria superiore.Per maggiori informazioni e inoltrare la propria candidatura cliccare sul seguente link: https://portale.inpa.gov.it/api/media/51a282cb-e3a5-46eb-8364-fd6cf5df544e3 unita per figure professionali di contabile, possono partecipare chi possiede uno di questi titoli di studio:- diploma di maturità quinquennale conseguito presso: • istituto tecnico settore economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing • istituto tecnico commerciale indirizzo giuridico economico • istituto tecnico commerciale indirizzo periti aziendali • istituto tecnico commerciale indirizzo ragionieri programmatori • istituto tecnico commerciale indirizzo sistemi informativi aziendali • istituto tecnico commerciale indirizzo ragionieri e periti commerciali , oppure chi non in possesso di uno dei diplomi predetti, sia in possesso di uno dei sottoelencati titoli di studio:- Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) In ECONOMIA E COMMERCIO; – Laurea triennale ex D.M. 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi: • 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; • 28 Scienze economiche. - Laurea triennale ex D.M 270/04 appartenente ad una delle seguenti classi: • L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale • L-33 in Scienze economiche - Laurea specialistica delle classi DM 509/99 appartenente ad una delle seguenti classi: • 64/S Scienze dell’economia; • 84/S Scienze economico-aziendali; - Laurea magistrale delle classi DM 270/04 appartenente ad una delle seguenti classi: • LM-56 Scienze dell’economia; • LM-77 Scienze economico-aziendali.Per maggiori informazioni e inoltrare la propria candidatura, cliccare sul seguente link: https://portale.inpa.gov.it/api/media/cdfe2c52-c72a-4650-bc31-35a19ed676ebPer partecipare a questi concorsi, bisogna accedere al portale "InPa" ed è necessario utilizzare le proprie credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o la Carta di Identità Elettronica (CIE).Per entrambi i concorsi, c' è tempo fino al 22 ottobre 2023 per inoltrare la propria candidatura.Le informazioni inerenti ai concorsi, agli avvisi e alle modalità delle procedure selettive potranno essere reperite oltre che sul sito di INPA anche sul sito istituzionale della Provincia di Taranto, nella Sezione Amministrazione Trasparente. Lo rende noto Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto