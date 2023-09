Bari-Catanzaro: il galletto cerca la prima vittoria al San Nicola

Ssc Bari fb





La larga sconfitta subìta dai calabresi non dovrà cadere nell'oblio dei galletti. Il Bari affronterà un avversario con un attacco ugualmente pericoloso nelle ripartenze e, per farlo, dovrà fare affidamento al rientrante Valerio Di Cesare. Al Capitano toccherà dirigere una difesa accorta. Accomunate dall'obiettivo della vittoria, Bari e Catanzaro torneranno ad affrontarsi in Serie B a 7 anni di distanza dal loro ultimo confronto risalente all'8 aprile 2006 e vinto dai galletti per 1-0.

Sarà il Catanzaro la prima "vittima" di questo campionato del Bari al San Nicola? La risposta arriverà a partire dalle ore 16.15 di oggi quando sul rettangolo dell'Astronave i biancorossi ritroveranno Vincenzo Vivarini. Per l'ex tecnico biancorosso il tempo sarà tiranno per ricordi e i sentimenti legati alla sua precedente esperienza barese, perchè la priorità sarà quella di riscattare il 5-0 rifilato dal Parma al Ceravolo nello scorso turno.