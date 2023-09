LOCOROTONDO - Sabato 9 e domenica 10 settembre a partire dalle ore 17,30 è possibile prenotare un tour nella storia locale. La Pro Loco Locorotondo con l’associazione Sylva Tour, reduce dai successi della Notte dei Briganti, in collaborazione con la BCC Locorotondo ed il patrocinio del comune di Locorotondo, propongono un percorso storico nel borgo antico del paese per scoprire cosa portò alla distruzione del castello cinquecentesco ed alla costruzione della chiesa dell’Addolorata nella seconda metà del 1800.Storie di soprusi e di violenze che attori amatoriali porteranno in scena in un percorso teatrale drammatizzato in cinque postazioni sceniche, tutte nel centro storico di Locorotondo.Per realizzare la drammatizzazione di questo percorso storico è stato consultato il testo del prof. Pasquale Guarella “La storia di Locorotondo nel manoscritto di Angelo Convertini”, del 1985 edito da Schena. Questo testo contiene le testimonianze che verranno proposte nelle 5 scene.Per agevolare la partecipazione e la buona visione da parte del pubblico, è necessaria la prenotazione secondo gli spettacoli negli orari previsti:- ore 17,30- ore 18,00- ore 18,30- ore 19,00Il primo spettacolo, alle ore 17,00 è riservato ai soci Unitalsi ed ai diversamente abili.La storia del nostro paese prende vita e fa rivivere i luoghi che ogni giorno vengono calpestati e frequentati, per una maggiore consapevolezza di chi siamo stati per essere dei cittadini migliori.Per prenotazioni chiamare il 340 3680245, Leo Gianfrate, presidente Pro Loco Locorotondo. L’ingresso è gratuito.